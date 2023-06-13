В Кольском районе встретили медведя

Косолапого 13 июня заметили на реке Медвежья, между 5-м и 7-м километрами в сторону ж/д станции Пяйве.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Мурманской области в очередной раз встретили медведя, о чем предупреждают рыбаков и любителей прогуляться по лесу.
Косолапого 13 июня заметили на реке Медвежья, между 5-м и 7-м километрами в сторону ж/д станции Пяйве.
- Будьте внимательны и осторожны! - отметили в группе Мурманск (18+).
Напомним: полиция проводит проверку по факту убийства лебедя под Кандалакшей.
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