Крови нет, следов нет. Полиция проводит проверку по факту загадочного исчезновения лебедя под Кандалакшей

Как нам сообщили в УМВД, есть вероятность, что птицу не убили, а она просто улетела.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Случаем с убийством краснокнижного лебедя под Кандалакшей заинтересовалась полиция. Ранее об этом сообщили в соцсетях, отметив, что другой лебедь плавает и зовет свою пропавшую подругу.
Как нам сообщили в УМВД, есть вероятность, что птицу не убили, а она просто улетела.
- Полиция проводит проверку по данному факту. Следов крови лебедя не обнаружено, опрашиваются очевидцы произошедшего, - рассказали «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Напомним: в районе Заполярного и Апатитов бродят медведи. Одного из косолапых заметили у полигона промышленных отходов.
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