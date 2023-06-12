«Второй день плавает и зовет подругу». Под Кандалакшей неизвестные убили лебедя

Неизвестные стреляли в лебедя и смертельно ранили птицу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северяне в соцсетях сообщают о вопиющем случае, который произошел под Кандалакшей.

— СОТ Металлург. Какой придурок убил лебедя?!? У тебя там ничего в горле не застряло?!? Стреляли причем, слышно было. А другой лебедь второй день плавает и кричит, видимо, зовет свою подругу, - написала Юлия Петрова в паблике «Кандалакша онлайн» (18+).

Лебеди-кликуны и малый (тундровый) лебедь занесены в Красную книгу Мурманской области. За их убийство грозит уголовная ответственность.

Напомним: рядом с экотехнопарком в Междуречье в Мурманской области заметили краснокнижную птицу - орлана-белохвоста.

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