Охотоведы выезжали на кладбище в Кировске после сообщений о медведе

Жители Кировска сообщили о медведе, который повадился ходить на местное кладбище, - рядом с могилами обнаружили следы хищника. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Кировска сообщили о медведе, который повадился ходить на местное кладбище, - рядом с могилами обнаружили следы хищника. Северяне посетовали, что животное раскидало венки.

- 16 июня инспекторы Регионального центра лесного и экологического контроля выезжали на кладбище в районе девятого километра Апатиты -Кировск и район Апатитской ТЭЦ, медведя не обнаружили, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Ранее косолапого действительно видели в районе местной ТЭЦ.

Напомним: в Кандалакше на новом кладбище медведь решил поискать себе еды. Косолапый опрокинул большие мусорные баки, его следы сфотографировал очевидец.

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