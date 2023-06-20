Командир сгоревшего в Шереметьево самолета Москва-Мурманск получил шесть лет колонии

Суд приговорил его к шести годам колонии-поселения и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 июня Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по делу о самолете Москва-Мурманск, который сгорел в Шереметьево 5 мая 2019 года. Тогда погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.

Уголовное дело возбудили в отношении командира Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова. Ему вменяли ст. 263 ч. 3 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сам Евдокимов свою вину не признал, свои причины трагедии он и его семья рассказали нашему изданию. Обвинение настаивало на том, что командир нарушил процедуру эксплуатации самолета при посадке после того, как в борт попала молния. Из-за этого Sukhoi Superjet 100 несколько раз отскочил от взлетно-посадочной полосы. Выжившие пассажиры рассказали «КП»-Мурманск», что самолет прыгал, словно кузнечик.

Суд приговорил его к шести годам колонии-поселения и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

В 2022 году на городском кладбище Мурманска установили мемориал жертвам трагедии в Шереметьево.

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