Жена командира «Суперджета», которого обвиняют в трагедии в «Шереметьево»: «Пилоты не самоубийцы»

Это было год назад. В Мурманске — прекрасный солнечный день, в Москве тоже светит солнце, хоть на небе и грозовые облака. Пассажиры рейса «Аэрофлота» SU1492 Москва — Мурманск, вылетающего из «Шереметьево», уже на борту. В 18.03 крылатая машина отрывается от взлетки, но уже через пять минут становится понятно, что что-то не так. «Суперджет» начинает трясти, в 18.30 он совершает жесткую посадку и горит.

МАК не ждем?

То, что происходило дальше, можно описать сухими словами из отчетов, но за ними стоят ужас и боль сотен сердец. Пассажиры пытаются выбраться из объятого пламенем самолета, сидевшие спереди уже спаслись и смотрят, понимая, что ничем не могут помочь. Каждые полчаса список жертв увеличивается. Если в первые минуты говорили, что их нет, то потом, как снежный ком: 5, 10, 20… Всего авиакатастрофа унесла жизнь 41 человека, в том числе 26 жителей Мурманской области.

К годовщине трагедии в МАКе не успели подготовить полный отчет, объяснив это тем, что пандемия коронавируса влияет на работу экспертов. А вот в Следственном комитете уже видят картину случившегося: в крушении «Суперджета» обвинили его командира Дениса Евдокимова. После 5 мая 2019 года звучали слова, мол, берут сейчас в пилоты кого не попадя. Но за штурвалом в тот роковой день сидел подполковник ФСБ, участник контртеррористической операции в Грозном (читайте «Справку КП»).

Против командира Дениса Евдокимова возбудили уголовное дело.

- Командир воздушного судна... осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу... Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Теперь Евдокимову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба) и грозит до 7 лет лишения свободы.

Сам он не согласен с обвинением. Жена Дениса Евдокимова Оксана, сама работавшая в авиационной отрасли, начала свое расследование и поделилась с «КП» своим видением ситуации.

- Самая главная беда данного самолета – это запчасти, которые авиакомпания не может своевременно и оперативно получить от производителя. Поэтому для того, чтобы увеличить экономическую прибыль рейса именно на этом типе самолета, авиакомпании приходится выкручиваться, иметь, так сказать, «самолеты-доноры», с которых временно снимается та или иная деталь, чтобы устранить неисправность того самолета, который должен выполнять рейс. Этого не должно быть в принципе, потому что техническое обслуживание самолета – неотъемлемая часть его эксплуатации, - рассказывает Оксана Евдокимова.

Слабое место

По ее словам, до трагедии ее муж рассказывал, что перед рейсом из-за неисправностей часто меняли самолеты.

- Известные производители авиационной техники Airbus и Boeing уделяют техническому обслуживанию своих воздушных судов большое внимание, у них прекрасно налажены контакты с авиакомпаниями, которые эксплуатируют их типы самолетов и если что-то вышло из строя, как правило, в течение 24 часов они доставляют то, что необходимо для ремонта или технического обслуживания самолета, - продолжает Оксана.

Трагедия унесла жизнь 41 человека.Фото: REUTERS

Роль второго пилота

Оксана Евдокимова говорит, что ее мужа обвинили в трагедии еще задолго до того, как это сделали в СКР. Первые слова прозвучали в СМИ, где выступали эксперты. Например, генеральный директор «Внуковские авиалинии» Юрий Сытник в одном из интервью сообщил о «курсантской ошибке». Стоит отметить, что в разговоре с нашим изданием Юрий Михайлович сказал, что к рейсу допустили сырой самолет, а виноват даже в таком случаев окажется летчик.

Денис Евдокимов в качестве причины трагедии называет попадание в борт молнии, из-за которой вышла из строя электроника. Эту же версию озвучили в первые часы после пожара на «Суперджете»: небо в тот день и правда хмурилось тучами.

- Есть техническая экспертиза, которая говорит о том, что перед вылетом самолет был исправен. А что случилось с самолетом после сильнейшего удара молнии (в самолет вошло более 10 электрических импульсов, тогда как обычно их бывает 2-3), как бортовые компьютеры реагировали на управление, какие отказы и в какой последовательности прогрессировали во время снижения и посадки и т.д.? - продолжает жена командира. - В конце сентября 2019 года следствие признало второго пилота потерпевшим. Для профессионалов – это нонсенс. Экипаж в самолете всегда работает совместно, даже если один пилотирует, другой ведет связь, читает чек-листы и т.д. и т.п., не случайно в самолете двухчленный экипаж, каждый выполняет свою работу в соответствии нормативными документами авиакомпании.

Возмущение коллег

Многие коллеги Дениса Евдокимова на его стороны. Они настаивают на тщательном расследовании, беспристрастных экспертизах, изучении самолета. Например, президент общероссийской общественной организации содружества ветеранов ГА России, полярный летчик, начальник Управления летной службы МГА СССР, летчик-испытатель, заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин говорил, что возмущен результатом расследования.

- В уголовном деле много пробелов (действия диспетчеров, пожарных, спасателей), но основное, что нет ни слова о нормах летной годности по молниезащите и шасси. Соответствует ли самолет этим нормам? Это необходимо исследовать, так как нормы летной годности обеспечивают безопасность полетов, - задается вопросами Оксана.

Сейчас Денис Евдокимов ожидает суд, но вместе с семьей пытается добиться, чтобы уголовное дело было отправлено на доследование. Адвоката ему помог найти «Аэрофлот», который поддерживает своего сотрудника.

- Очень хочу донести до всех, что никогда у пилотов, как и у моего мужа, не было и не может быть мотивации к совершению авиакатастрофы, пилоты не самоубийцы – они находятся в одном самолете с пассажирами, и их тоже ждут дома, у них тоже есть планы на жизнь и, поверьте, очень много незавершенных дел, - говорит его супруга.

Оксана Евдокимова собирает информацию и хочет добиться, чтобы уголовное дело против ее мужа было отправлено на доследование.

- В завершении хочу выразить глубокие соболезнования тем, кто не дождался 5 мая 2019 года своих родных и близких из этого злополучного рейса. Я знаю, что это такое, потому что почти 20 лет назад тоже потеряла близкого человека в авиакатастрофе, это нестерпимо больно и с этим очень сложно смириться. Но, к сожалению, с этим приходится заново учиться жить, жить без них – самых родных, любимых и необходимых. Поверьте, эта боль будет с нами до конца жизни. Для нашей семьи, вместе с вами, все разделилось на «до» и «после», - говорит Оксана.

Сам Денис Евдокимов переживает случившееся и постоянно думает об этом. Психологическую поддержку ему оказывает семья, также по настоянию врачей он прошел реабилитацию в санатории.

СПРАВКА «КП»

Свой путь в авиацию Денис начал с 14 лет, с аэроклуба. После окончания школы поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, закончил его в 1998 году.

Далее проходил службу в Пограничных войсках. С 1998 по 2003 года работал в должности помощника командира на ИЛ-76, затем до 2011-го – командиром. Имеет налет на ИЛ-76 2204 часов, в том числе в качестве командира – 1488 часов.

Во время службы в ФСБ постоянно выполнял задачи по доставке спецподразделений ФСБ к местам проведения специальных операций на Северном Кавказе. В 2009 году принимал участие в контртеррористической операции находясь на территории аэродрома Ханкала в Грозном.

Уволен в запас в 2011 году, когда закончился контракт, в звании подполковник ФСБ. Тогда же прошел курсы подготовки к переподготовке на ВС ГА членов экипажей других видов авиации.

С 2011 по 2016 года работал в ОАО «АК Трансаэро» вторым пилотом на Боинг-737 300/400/500, и в должности командира на Боинг-737 300/400/500. Налет на Боинг-737 – 2907 часов, в качестве командира 1825 часов. Уволен, в связи с сокращением штатов и банкротства авиакомпании.

С апреля по июль 2016 года был пилотом учебного отряда, до ноября – в должности второго пилота RRJ-95, с ноября 2016 года по настоящее время работает в ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в должности КВС самолета RRJ-95. Налет 1527 часов, в том числе в качестве КВС - 1409 часов. На момент трагедии проходил инструкторские курсы на типе Суперджет.

За 20 лет летной работы не имел ни одного происшествия, инцидента по личной вине, взыскания и нареканий. Как говорят его родные, любовь к небу впитал с молоком матери, так как воспитывался в семье Александра Николаевича Евдокимова – генерал-майора авиации ФСБ, заслуженного военного летчика СССР.