Прокуратура проводит проверку после ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: Вячеслав Городецкий / Арктический обозреватель

9 июня в Молочном произошло ДТП с рейсовым автобусом №104 Мурманск-Магнетиты, который опрокинулся на крышу. По факту аварии проверку проводит прокуратура Мурманской области.

- По предварительным данным, водитель рейсового автобуса №104 АО «Мурманкавтотранс», в котором находились 25 человек, двигаясь в сторону поселка Выходной, съехал в придорожный кювет, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехала заместитель прокурора Кольского района Наталья Кобзева. Также на месте работает замгубернатора региона.

По предварительным данным, пострадали 13 человек, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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