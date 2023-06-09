Двух пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном госпитализировали

Всего в автобусе находились 25 пассажиров. Фото: Вячеслав Городецкий/Арктический обозреватель

Количество пострадавших в ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом №104 в Молочном увеличилось с 9 до 13. На месте происшествия работают три машины скорой помощи.

- Двое госпитализированы в Кольскую ЦРБ, 11 обслужены амбулаторно. Все пострадавшие совершеннолетние, - уточнили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Всего в автобусе находились 25 пассажиров. Как сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в больницу госпитализировали девять человек. Число пострадавших уточняется.

На место аварии выехал замгубернатора региона. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение перекрыто.

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