Двух пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном госпитализировали

Всего в автобусе находились 25 пассажиров. Фото: Вячеслав Городецкий/Арктический обозреватель
Количество пострадавших в ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом №104 в Молочном увеличилось с 9 до 13. На месте происшествия работают три машины скорой помощи.
- Двое госпитализированы в Кольскую ЦРБ, 11 обслужены амбулаторно. Все пострадавшие совершеннолетние, - уточнили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Всего в автобусе находились 25 пассажиров. Как сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в больницу госпитализировали девять человек. Число пострадавших уточняется.
На место аварии выехал замгубернатора региона. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение перекрыто.
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