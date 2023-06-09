Под Мурманском перевернулся рейсовый автобус, пострадали 13 человек

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Фото: t.me/andrey_chibis

В поселке Молочном Кольского района (находится в 23 километрах от Мурманска) 9 июня перевернулся рейсовый автобус №104 Мурманск-Магнетиты, в котором находились 25 пассажиров.

Около 11 часов в районе второго километра автодороги Кола-Выходной автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу.

- По состоянию на 12.00 пострадали 13 человек, двоих госпитализировали в Кольскую ЦРБ, 11 обслужили амбулаторно. Все пострадавшие совершеннолетние, - прокомментировали в ГУ МЧС по Мурманской области.

Ранее появилась информация, что среди пассажиров были дети, но после ее опровергли. На место аварии выехал заместитель губернатора Мурманской области, также туда же прибыли три машины скорой помощи.

В ликвидации последствий ДТП участвует 21 спасатель, 8 единиц техники. Фото: МЧС по Мурманской области

- Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В ликвидации последствий ДТП участвует 21 спасатель, 8 единиц техники, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Из-за аварии на дороге перекрыли движение, машины идут в объезд. Перевозчиком по маршруту является компания «Мурманкавтотранс», работу которой проверит прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на место происшествия выехала заместитель прокурора Кольского района Наталья Кобзева. Идет проверка.

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