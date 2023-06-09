У экотехнопарка в Мурманской области заметили краснокнижного орлана-белохвоста

Рядом с экотехнопарком в Междуречье в Мурманской области заметили краснокнижную птицу - орлана-белохвоста. Фото: Вадим ПОПОВ

Рядом с экотехнопарком в Междуречье в Мурманской области заметили краснокнижную птицу - орлана-белохвоста.

- Как пояснила ведущий инженер по орнитологическому обеспечению безопасности Наталья Раевская, приближение белохвоста можно отследить, если чайки, сидящие за сопками, поднимаются в воздух и начинают хаотично метаться. В основном орланы питаются рыбой или другими животными, связанными с водой (птицами, млекопитающими). Иногда не брезгуют падалью, - сообщил оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик».

Рядом с экотехнопарком стали замечать и других птиц: бекасов, пуночек, грашнепов. Раньше они боялись приближаться к объекту, так как на нем было слишком много чаек и ворон. Но после того, как на экотехнопарке стали применять биорепеллентацию - взяли на работу ястребов-тетеревятников. Одним своим видом они отпугивают других птиц. Если бы не эта мера, то уже к 2024 году число чаек и ворон утроилось бы, и работать сотрудникам было бы очень трудно. А сейчас пернатых стало в 14 раз меньше.

Напомним: жители Мурманска сняли на видео орлана, пытавшегося утащить зайца. Орлан-белохвост попал в объектив видеокамер на Верхнетуломской дороге.

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