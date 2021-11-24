Число чаек на полигоне в Междуречье уменьшилось в 14 раз из-за ястребов-тетеревятников

Для Минервы и Дарвина планируют создать просторные вольеры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году на полигоне ТКО в Междуречье начался интересный эксперимент по биорепелентации.

Над полигоном летали тысячи чаек, которые растаскивали мусор, мешали сотрудникам, да и сами умирали из-за опасной для них еды. Тогда на работу взяли двух ястребов-тетеревятников Дарвина и Минерву. В дикой природе они жить не могут из-за травмированных крыльев, а так им нашли кров, еду и несложное дело. Хищников носят по территории, и одним своим видом они пугают чаек.

- По оценкам специалистов, за 2,5 месяца ежедневной работы ястребов-тетеревятников количество стайных птиц, постоянно присутствующих на объекте, уменьшилось в 14 раз: с 2800 особей до 200. По оценке ученых, уже к 2024 году число птиц на объекте утроилось бы и продолжало увеличиваться в последующие годы в геометрической прогрессии. Согласно расчетам, так называемая «экологическая емкость среды» в пределах Экотехнопарка для птиц может составлять 25 тысяч особей. И это создавало бы серьезные проблемы для нормальной работы предприятия, - сообщили в Мурманском филиале АО «Ситиматик».

Для Минервы и Дарвина планируют создать просторные вольеры.

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