Альфа-хищники Минерва и Дарвин: как на мусорном полигоне в Мурманской области будут работать ястребы-тетеревятники

Ястреб Миневра будет жить в экотехнопарке и отпугивать других птиц от мусора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ястребы-тетеревятники Минерва, по-домашнему Маша, и Дарвин почти как люди: у них есть работа, а скоро будет и комфортабельное жилье. Даже зарплату будут получать, правда, не деньгами – зачем они птицам? – а едой. Хищников взяли на работу в экотехнопарк в Междуречье Мурманской области, чтобы отгонять тысячи птиц, которые летают над мусором.

Не в квартире, а на свежем воздухе

По-научному это называется биорепеллентация (от «био» - жизнь и «репеллент» - отпугивающее вещество; способ выживания одних живых существ другими). Практика в России не новая, но не самая известная. Используют ее в некоторых аэропортах, хранилищах зерна. Пилотный проект компания АО «Ситиматик» запустила с 2018 года в Новочебоксарске. Там на работу взяли соколов и ястребов-тетеревятников, чтобы отпугивали галок и ворон. За четыре года эти птицы исчезли с полигона, успешный опыт коллег вдохновил и Мурманский филиал. Тем более, что и хищники в Заполярье нашлись.

Спецтехника на полигоне всегда окружена тысячами птиц, что мешает работе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанка Наталья Раевская уже несколько лет спасает раненых птиц вместе с ветеринарным врачом Анастасией Тимофеевой. Кого только не приходилось выхаживать девушкам - от сычей до кречетов. Кто-то из подопечных после лечения может вернуться в дикую природу, а некоторых там ждет гибель. Минерва и Дарвин из числа последних – у обоих перебиты крылья.

- Они могут улететь от человека так, что не догонишь. Но вот охотиться не смогут. На воле их ждет верная смерть, - рассказывает Наталья Раевская.

В квартире больших птиц тоже держать сложно. Они не уживаются даже друг с другом! Если оставить Минерву наедине с Дарвином, то она спокойно может его убить. Так уж природа решила. А самец отличается буйным нравом, он не любит ни людей, ни других птиц, злюка!

Поэтому то, что они будут работать на полигоне, устаивает всех. Но вот зачем вообще везти хищников и пугать ими других птиц? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, едем в экотехнопарк в Междуречье.

Едва завидев хищника, чайки улетают с насиженных мест. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Незваные гости

Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами построили в 2018 году, чтобы решить вопрос с несоответствующими санитарным требованиям свалками на севере Мурманской области. Теперь мусор для сортировки и дальнейшей утилизации свозят в Междуречье. Чем ближе к нему, тем больше в небе чаек, а когда машина подъезжает к самому полигону, то сдержать изумленное: «Вот это да!» сложно. Перед нами тысячи птиц: серебристые, морские, сизые чайки, черные вОроны, серые ворОны. Одни вьются над мусором, другие сидят на пустых отвалах так, что кажется, выпал снег – все белым бело.

Но, позвольте, чем мешают птицы? Ну, летают, ну, кушают отбросы. Чем плохо? На самом деле, всем.

- Если бы летало птиц 100, это погоды бы не сделало. Но их тысячи! Они растаскивают мусор, мешают работать. Мы решили использовать самый экологичный способ борьбы с ними – биорепеллентацию. То есть мы концентрирующихся на предприятии пернатых не отстреливаем, не травим, не отлавливаем, а отпугиваем для перераспределения на прилегающей территории, - рассказывает заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик» Виталий Измайлов.

В экотехнопарке Междуречья будут применять биорепеллентацию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Чайки белой пургой вьются вокруг спецтехники, работающей на отвалах, мешая водителям. Птицы знают, что после того, как машины срежут очередной пласт мусора, на поверхности окажется много вкусного, поэтому с жадностью кидаются под ковши. Работники полигона смотрят на чаек с недовольством: каски на голове необходимы еще и для того, чтобы защитить себя от продуктов жизнедеятельности крикливых стай. Хотя помет везде: он покрывает даже стены и крыши домов, разъедая материалы.

Плохо и самим птицам: одни, попадая под спецтехнику, становятся калеками – среди таких много птенцов; другие клюют опасные отходы, например, батарейки и пластик, отчего умирают. Поэтому и было решено, что птиц надо вернуть в естественную среду обитания, например, к озерам и заливу. Пусть ловят рыбу вместо мусорных пакетов!

Улетай, птичка

Но сделать это непросто. Полигон обнесен забором, который защищает его от собак или медведей. Но птицам забор не преграда. Посмотрев на опыт коллег из Новочебоксарска, в Мурманске тоже решили взять на работу хищников. Тем более, что с Натальей руководство регоператора по обращению с ТКО уже было знакомо: в прошлом году на полигоне спасали краснокнижного аиста, который никак не хотел улетать на зимовку и рисковал замерзнуть на Крайнем Севере. Тогда умение Натальи Раевской в обращении с птицами не осталось незамеченным, поэтому сейчас она – ведущий инженер по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала.

Чайки знают, что после прохода спецтехники остается много вкусного, поэтому кружат над ней. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Наталья прошла целевой курс обучения теории и практики использования ястребов-тетеревятников и сокола-балобана на объектах Новочебоксарского филиала - на полигоне ТКО и мусороперегрузочной станции с элементами сортировки. Образовательная программа и практические занятия проводились экспертами НКО «Русский сокол». Девушку научили основам поведения стайных птиц на мусорных полигонах, правилам содержания, кормления и лечения служебных ловчих.

- Планируется, что Минерва и Дарвин будут присутствовать на полигоне постоянно. Двух хищников достаточно, чтобы испугать других птиц. Летать ястребы не могут, поэтому мы с моим коллегой Павлом Заволокой носим их на руке. Остальные их видят – у птиц хорошее зрение – и улетают, - говорит Наталья. Всего на объекте ухаживать за пернатыми будут три человека.

А после нам показывают, как это работает: завидев ястребов, чайки начинают волнами сниматься с насиженных мест. Есть, конечно, ленивые, которые до последнего думают, что их не тронут. Но стадный инстинкт и тут срабатывает. 5 минут, - и большая территория в несколько сотен квадратных метров пуста от птиц. 10 минут, 20, 30 – на места никто не возвращается. Главное, чтобы хищники никого не съели (а работают они на голодный желудок), ведь тогда чайки и остальные успокоятся: они знают, что ястреб убивает только ради еды, больше одной жертвы в день не съедает. А раз хищник сытый, то и не опасен, пока не проголодается снова. Главное в биорепеллентации - поддерживать постоянный страх перед хищником, который заложен в птицах генетически.

Ястреб-тетеревятник Дарвин не может жить на воле из-за перебитого крыла. Поэтому для него нашли работу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Комбо

В ближайшее время на предприятии сделают просторные вольеры для Минервы и Дарвина, а также присады, которые будут устанавливать на видных местах, чтобы хищники на них сидели и пугали остальных. Хотя все же людям придется их носить: ястреб должен поднимать крылья, имитируя полет, иначе его не будут бояться.

Чтобы закрепить эффект, планируется использовать биорепеллент (так называют ястребов) в комплексе с применением различных технических средств отпугивания птиц. Например, лазерной установки, эффективной в тумане или во время дождя; биоакустической системой, которая будет издавать разные звуки от выстрела из ружья до перепуганных криков птиц. В стае у тех же чаек есть разные роли, в том числе и разведчиков, которые следят, есть ли опасность, и предупреждают других криком. Но просто техника, без Минервы и Дарвина, будет бесполезна. Те же вОроны – умные птицы, и понимают, когда их обманывают.

- Эффект от биорепеллентации будет не одномоментный, понадобится время. Но я была в командировке в Новочебоксарске, и мы своими глазами видели, что там птиц нет. Чайки должны вернуться в свою среду обитания, сейчас же они улетают на водоемы только ночевать и гнездиться, - продолжает Наталья.

Сейчас хищников носят люди, чтобы чайки отвыкли столоваться на полигоне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Для Минервы и Дарвина такая работа – способ выжить. Дикие птицы не привязываются к людям: Наталью, несмотря на всю заботу, они воспринимают лишь как ту, кто дает еду. Желание пожить на воле всегда будет в их крови. А на полигоне они все же смогут расправить крылья и вспомнить, что среди птиц они - альфа-хищники.

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