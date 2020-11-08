Жители Мурманска сняли на видео орлана, пытавшегося утащить зайца

Житель Мурманска снял на видео охоту орлана-белохвоста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Орлан-белохвост и заяц стали главными героями видео, которое было снято в Мурманской области. Хищника и его жертву запечатлел на видео один из автолюбителей, проезжавший по Верхнетуломской дороге.

На кадрах видеоролика, который стремительно набирает популярность в сети, видно, как орел вначале пытается взлететь над дорогой держа в когтях свою добычу: безжизненную тушу зайца. В течение нескольких секунд орлан летит над дорогой, после начинает подниматься в небо и скрывается за деревьями.

Отметим, что орлана-белохвоста относят к семейству ястребиных. Птица считается редкой и занесена в Красную книгу России. Размах его крыльев достигает от 200 до 230 сантиметров, а длинна тела варьируется от 70 до 90 сантиметров.

Кстати, этот хищник занесен в Красную книгу Мурманской области.

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