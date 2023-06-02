После надругательства над ребенком-инвалидом в Туломе возбудили уголовное дело

Следователи проверят, насколько хорошо работали должностные лица органов системы профилактики.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Мурманской области следком возбудил уголовное дело после надругательств над 11-мальчиком-инвалидом в Туломе. Напомним: подростки сказали ребенку совершить действия сексуального характера одному из ребят, сняв происходящее на видео.
Уголовное дело возбуждено о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами (часть 1 статьи 293 УК РФ - халатность).
- По данным следствия, подростки из Кольского района, с сентября 2022 года состояли на учете в органах профилактики и в мае совершили противоправные действия в отношении своего сверстника, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.
Следователи проверят, насколько хорошо работали должностные лица органов системы профилактики и исполняли возложенные на них полномочия. Также установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Напомним, что Александр Бастрыкин взял на контроль эту ситуацию.
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