После надругательства над ребенком-инвалидом в Туломе возбудили уголовное дело

Следователи проверят, насколько хорошо работали должностные лица органов системы профилактики. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманской области следком возбудил уголовное дело после надругательств над 11-мальчиком-инвалидом в Туломе. Напомним: подростки сказали ребенку совершить действия сексуального характера одному из ребят, сняв происходящее на видео.

Уголовное дело возбуждено о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами (часть 1 статьи 293 УК РФ - халатность).

- По данным следствия, подростки из Кольского района, с сентября 2022 года состояли на учете в органах профилактики и в мае совершили противоправные действия в отношении своего сверстника, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Следователи проверят, насколько хорошо работали должностные лица органов системы профилактики и исполняли возложенные на них полномочия. Также установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Напомним, что Александр Бастрыкин взял на контроль эту ситуацию.

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