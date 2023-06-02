Психолог о надругательстве над ребенком-инвалидом в Туломе: Ответное насилие не поможет

Специалист отмечает, что нужно исключить насилие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманский психолог, президент МОО Развитие психологической помощи Инна Воронова прокомментировала ситуацию в надругательством над ребенком-инвалидом в Туломе. Напомним: 11-летнего мальчика подростки привели на стройку, где сказали сделать непристойные вещи сексуального характера одному из ребят, сняв все на видео.

После случившегося на подростков по понятным причинам обрушился поток негатива. Однако специалист отмечает, что наказание, порицание, отторжение здесь не помогут, ведь в другой раз они сделают это тихо, чтобы никто не узнал.

- Нужно, как минимум, пообщаться с участниками. Скорее всего, они получили удовольствие от происходящего и не считают, что у них есть проблемы. Причиной случившегося может быть неправильное воспитание, либо влияние окружения. Им можно помочь только одним - взять за руку, желательно всю семью, и отвести к грамотному психологу. Нужно исключить насилие в той или иной мере по отношению ко всем, иначе закрепляется, как якорь, понимание, что только насилие побеждает насилие. Но меры принять нужно, - поделилась с «КП»-Мурманск» президент МОО Развитие психологической помощи Инна Воронова.

Специалист отмечает, что обычно в маленьких поселках и городках дети предоставлены сами себе из-за удаленности более-менее интересных мест для внешкольных занятий. При этом им куда-то надо девать энергию, в том числе и сексуальную, так как это подростки и идет активный выброс гормонов.

- Сейчас не только у нас, но и в других регионах идут вспышки насилия (например, в Карачаево-Черкессии, Новосибирске), я общаюсь с коллегами. Возможно, если в семье все хорошо, стоит посмотреть контент соцсетей, который потребляют дети, их увлечения и игры. Но, в целом, нужно не негодовать, а активно работать, - говорит психолог.

По данному инциденту проверку проводит следком. Также на личном контроле ситуацию держит детский омбудсмен Алевтина Андреева.

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