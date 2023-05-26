В страшном пожаре на улице Пригородной в Мурманске погиб 43-летний мужчина

Для выяснения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: vk.com/sumurm

25 мая в Мурманске произошел серьезный пожар на улице Пригородной, 45, который унес жизнь человека. Возгорание тушили с 14 часов дня и до полуночи.

В сгоревшей квартире обнаружили тело 43-летнего местного жителя.

- Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Для выяснения причин пожара проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины на берегу Имандры.

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