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НовостиОбщество25 мая 2023 14:31

Следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины на берегу Имандры

Северянин пропал осенью во время сапсерфинга
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Тело мужчины нашли на берегу Имандры.

Тело мужчины нашли на берегу Имандры.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

20 мая на берегу озера Имандра в районе Апатитов обнаружили тело мужчины, что стало основанием для доследственной проверки.

- Личность погибшего установлена, им оказался житель Апатитов, 1982 года рождения. Внешних признаков насильственной смерти нет, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

31 октября 2022 года во время сапсерфинга на Имандре пропал 39-летний апатитчанин Сергей Целищев. Мужчина упал с доски в воду, позже нашли его сап-серф, но поиски самого северянина не увенчались успехом. Причину смерти Сергея установит судебно-медицинская экспертиза.

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