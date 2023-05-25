Следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины на берегу Имандры

Тело мужчины нашли на берегу Имандры. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

20 мая на берегу озера Имандра в районе Апатитов обнаружили тело мужчины, что стало основанием для доследственной проверки.

- Личность погибшего установлена, им оказался житель Апатитов, 1982 года рождения. Внешних признаков насильственной смерти нет, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

31 октября 2022 года во время сапсерфинга на Имандре пропал 39-летний апатитчанин Сергей Целищев. Мужчина упал с доски в воду, позже нашли его сап-серф, но поиски самого северянина не увенчались успехом. Причину смерти Сергея установит судебно-медицинская экспертиза.

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