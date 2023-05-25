В горящем доме на улице Пригородной в Мурманске обрушилась крыша

Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на месте происшествия. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске продолжают тушить жилой двухэтажный дом на улице Пригородной, 45.

- В 16.34 пожар локализовали, в 16.43 по всей площади здания обрушилась крыша, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на месте происшествия. Всего задействован 21 человек, 7 единиц техники.

При пожаре пострадал человек.

Напомним: в Мурманске вынесли приговор рабочему по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru