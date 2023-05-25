В горящем доме на улице Пригородной в Мурманске обрушилась крыша

Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на месте происшествия. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске продолжают тушить жилой двухэтажный дом на улице Пригородной, 45.
- В 16.34 пожар локализовали, в 16.43 по всей площади здания обрушилась крыша, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на месте происшествия. Всего задействован 21 человек, 7 единиц техники.
При пожаре пострадал человек.
Напомним: в Мурманске вынесли приговор рабочему по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов».
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