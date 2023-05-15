Андрей Чибис - победителям довыборов в Совет депутатов Мурманска: Теперь главная задача - пахать

Подсчет голосов по довыборам в Совет депутатов Мурманска продолжается. Фото: www.murmansktik.ru

14 мая в Мурманске прошли довыборы в Совет депутатов. Горожане избирали депутатов по двухмандатным избирательным округам №№ 4, 7, 10, 13.

Ранее досрочно сложили полномочия заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова, а также Татьяна Елпанова, Антонина Климова и Олег Ноздрачев. Мандатов лишили обвиненного в получении взятки Станислава Ланина и Виктора Хабарова, который не задекларировал недвижимость и счет в Болгарии.

- По предварительным данным, уверенную победу одержали кандидаты от «Единой России». Всех избирателей хочу поблагодарить, кто проголосовал. А новым депутатам хочу сказать, что теперь главная задача – пахать. Все обязательства и обещания, которые были взяты, надо исполнять, - прокомментировал довыборы губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Подсчет голосов пока не завершен, но лидеры голосования на данный момент - Александр Залесный, Любовь Лычкина, Анна Верещагина, Елена Сердюк и Наталья Найденова.

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