Первая в истории Мурманска женщина-мэр покидает Мурманскую область

Во время общения с уже бывшими коллегами она пригласила их увидеться, если те будут в Санкт-Петербурге, куда она собирается переехать. Фото: Администрация города Мурманска

17 января на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска заместитель председателя Тамара Прямикова досрочно сложила полномочия. Ранее она написала заявление о выходе на пенсию по личным обстоятельствам.

Во время общения с уже бывшими коллегами она пригласила их увидеться, если те будут в Санкт-Петербурге, куда она собирается переехать.

Тамара Прямикова избиралась во все горсоветы, начиная с первого созыва. С третьего созыва была заместителем председателя. Также свою профессиональную деятельность она связала с педагогикой, работала в школах №34 и №27, прошла путь от учителя до директора. В свое время Тамара Ивановна была врио главы Мурманска. Она стала первой женщиной-мэром в истории столицы Заполярья.

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