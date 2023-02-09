Три депутата горсовета Мурманска написали заявления о досрочном сложении полномочий

От мандата отказались Татьяна Елпанова, Антонина Климова и Олег Ноздрачев. Фото: Совет депутатов города Мурманска

9 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов Мурманска. На нем сразу три городских парламентария сообщили, что написали заявления о досрочном сложении полномочий. Это Татьяна Елпанова, Антонина Климова и Олег Ноздрачев.

Татьяна Елпанова работает генеральным директором АО «Дента», пятый созыв горсовета стал для нее дебютом. Антонина Климова - один из самых опытных депутатов, она избиралась уже трижды. Основное ее место работы - Центр школьного питания, где она трудится первым заместителем директора. Олег Ноздрачев работает генеральным директором ОАО «Фармация Мурманска», в Совете депутатов он со второго созыва.

Напомним: в январе заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова досрочно сложила полномочия.

Недобор в городском парламенте восполнят на довыборах в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru