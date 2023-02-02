Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 11:05

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей

Субсидии получили 38 компаний
Ника СВЕТЛОВА
Субсидии на общую сумму 131,1 миллиона рублей получили 38 предпринимателей.

Субсидии на общую сумму 131,1 миллиона рублей получили 38 предпринимателей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Мурманской области направили 246,6 миллиона рублей на региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

Субсидии на общую сумму 131,1 миллиона рублей получили 38 предпринимателей.

- Кроме этого, в прошлом году региональным комитетом по туризму проведена региональной аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. По итогам работы аккредитовано 28 человек и 13 – аттестовано. Для популяризации и стимулирования путешествий по родному краю в декабре 2022 года запущена программа регионального кешбэка, - сообщили в комитете по туризму Мурманской области.

Напомним: 2022 год в Мурманской области был объявлен Годом экологического туризма. А 2023-й посвятят активному туризму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru