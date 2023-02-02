На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей

Субсидии на общую сумму 131,1 миллиона рублей получили 38 предпринимателей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Мурманской области направили 246,6 миллиона рублей на региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

Субсидии на общую сумму 131,1 миллиона рублей получили 38 предпринимателей.

- Кроме этого, в прошлом году региональным комитетом по туризму проведена региональной аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. По итогам работы аккредитовано 28 человек и 13 – аттестовано. Для популяризации и стимулирования путешествий по родному краю в декабре 2022 года запущена программа регионального кешбэка, - сообщили в комитете по туризму Мурманской области.

Напомним: 2022 год в Мурманской области был объявлен Годом экологического туризма. А 2023-й посвятят активному туризму.

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