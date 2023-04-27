Обвиненного в получении взятки Станислава Ланина лишили мандата в Совете депутатов Мурманска

27 апреля на очередном заседании Совета депутатов Мурманска парламентарии проголосовали за лишение Станислава Ланина мандата. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ноябре 2022 года депутату Совета депутатов Мурманска и по совместительству бывшему заместителю директора Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станиславу Ланину Октябрьский районный суд дал 8 лет колонии.

В 2019 году чиновник обратился к предпринимателю, осуществляющему дорожно-строительные работы по муниципальным контрактам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с требованием передать ему взятку в сумме 5,5 миллиона рублей, обещая взамен содействовать скорейшему подписанию актов выполненных работ и их оплате, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Этот приговор он пытался обжаловать в Мурманском областном суде, но безуспешно.

27 апреля на очередном заседании Совета депутатов Мурманска парламентарии проголосовали за лишение Станислава Ланина мандата.

Напомним: ранее прокуратура поддержала законность досрочного лишения мандата еще одного депутата горсовета Виктора Хабарова.

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