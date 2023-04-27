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НовостиПолитика27 апреля 2023 14:55

Обвиненного в получении взятки Станислава Ланина лишили мандата в Совете депутатов Мурманска

Экс-депутату не удалось обжаловать приговор
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
27 апреля на очередном заседании Совета депутатов Мурманска парламентарии проголосовали за лишение Станислава Ланина мандата.

27 апреля на очередном заседании Совета депутатов Мурманска парламентарии проголосовали за лишение Станислава Ланина мандата.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ноябре 2022 года депутату Совета депутатов Мурманска и по совместительству бывшему заместителю директора Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станиславу Ланину Октябрьский районный суд дал 8 лет колонии.

В 2019 году чиновник обратился к предпринимателю, осуществляющему дорожно-строительные работы по муниципальным контрактам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с требованием передать ему взятку в сумме 5,5 миллиона рублей, обещая взамен содействовать скорейшему подписанию актов выполненных работ и их оплате, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Этот приговор он пытался обжаловать в Мурманском областном суде, но безуспешно.

27 апреля на очередном заседании Совета депутатов Мурманска парламентарии проголосовали за лишение Станислава Ланина мандата.

Напомним: ранее прокуратура поддержала законность досрочного лишения мандата еще одного депутата горсовета Виктора Хабарова.

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