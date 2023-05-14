Дорогу на Североморск-3 открыли после восстановления обрушившегося участка трассы

Автобусное сообщение восстановлено.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Дорожные службы восстановили участок автодороги Североморск - Североморск 3, который обрушился из-за повреждения переливной трубы. Дорогу перекрывали, а с 11.15 14 мая проезд по ней для всех видов транспорта вновь открыт.
- Автобусное сообщение восстановлено, будет выполняться в соответствии с действующими расписаниями, - отметили в минтрасе Мурманской области.
Напомним: рабочие показали состояние переливной трубы на обрушившемся участке дороги на Североморск-3.
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