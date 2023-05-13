Рабочие показали состояние переливной трубы на обрушившемся участке дороги на Североморск-3

Дорожники расчистили территорию внутри обрыва, убрали неисправную трубу. Фото: минтранс МО

На дороге Североморск — Североморск-3 продолжают устранять последствия размытия трассы. Напомним, что участок дороги обрушился из-за повреждения водопропускной трубы. Плачевное состояние конструкции показали на видео дорожные службы.

- Дорожники расчистили территорию внутри обрыва, убрали неисправную трубу и готовятся устанавливать новую, укрепляют обочины и делают насыпь, - сообщили в оперштабе региона.

Объехать участок можно через территорию города Мурманска.

Напомним: изменилось движение нескольких автобусов из-за обрушения дороги на Североморск-3.

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