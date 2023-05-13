Изменилось движение нескольких автобусов из-за обрушения дороги на Североморск-3

Дорожники укрепляют обочины и насыпь. Фото: vk.com/mintrans_51
На автодороге Североморск - Североморск-3 устраняются последствия размытия грунта. Напомним: 12 марта участок трассы обрушился из-за повреждения переливной трубы.
Из-за восстановительных работ изменился маршрут движения некоторых автобусов.
- 13 мая, в 19.25 от остановочного пункта «Морвокзал» в Североморске автобус (маршруты № 102 и 112) отправится по объездному пути (через Мурманск) в Североморск-3 и Щукозеро., - сообщили в минтрансе Мурманской области.
Дорожники расчистили территорию внутри обрыва, подняли неисправную трубу и теперь укрепляют обочины и насыпь.
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