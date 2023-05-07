У морвокзала в Мурманске образовалась огромная очередь

Проход на корабли открыт с 7 по 9 мая. Фото: vk.com/arctic51
На морском вокзале Мурманска 7 мая образовалась огромная очередь. Множество людей пришли, желая посетить эсминец «Адмирал флота Ушаков» и и гидрографическое судно «Николай Тимошенко». Проход на корабли открыт с 7 по 9 мая.
В прошлом году очередь на посещение судов была тоже внушительной.
Напомним: парад Победы в Мурманске можно будет увидеть онлайн. Трансляцию организуют в социальных сетях
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru