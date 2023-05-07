У морвокзала в Мурманске образовалась огромная очередь

Проход на корабли открыт с 7 по 9 мая. Фото: vk.com/arctic51

На морском вокзале Мурманска 7 мая образовалась огромная очередь. Множество людей пришли, желая посетить эсминец «Адмирал флота Ушаков» и и гидрографическое судно «Николай Тимошенко». Проход на корабли открыт с 7 по 9 мая.

В прошлом году очередь на посещение судов была тоже внушительной.

Напомним: парад Победы в Мурманске можно будет увидеть онлайн. Трансляцию организуют в социальных сетях

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