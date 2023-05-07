Парад Победы в Мурманске можно будет увидеть онлайн

Парад начнется 9 мая в 10.00.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В этом году парад Победы в Мурманске пройдет как в очном формате, так и онлайн. Те, кто хочет увидеть праздник, не выходя из дома, могут посмотреть трансляцию в соцсетях.
- Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Мурманской области «ВКонтакте», а также в аккаунтах губернатора Андрея Чибиса «ВКонтакте» и «Телеграм», - сообщили в правительстве региона.
Парад начнется 9 мая в 10.00. В нем примут участие военнослужащие, а также парадные расчеты силовых ведомств и учебных заведений. По главному проспекту города пройдут береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки Т-80 БВМ, бронетранспортеры, арктическая техника и другие машины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru