На День Победы в Мурманске откроют для посещения эсминец «Адмирал Ушаков» и гидрографическое судно «Николай Тимошенко»

"Адмирал Ушаков" будет открыт для посещения. Фото: пресс-служба Северного флота

По традиции, ко Дню Победы на морском вокзале в Мурманске встанут суда, которые будут открыты для посещения.

Мурманчане и гости областного центра смогут попасть на эсминец «Адмирал Ушаков» и гидрографическое судно «Николай Тимошенко». Проход будет открыт с 7 по 9 мая с 10.00 до 16.00.

8 и 9 числа гостей также будет ожидать концертная программа, будет организована работа фудтраков, 9 Мая состоится угощение ухой.

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