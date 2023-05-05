Со дня трагедии в Шереметьево с самолетом Москва-Мурманск прошло четыре года

5 мая 2019 года в авиакатастрофе погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области. Фото: правительство МО

5 мая 2019 года в Шереметьево случилась трагедия, которая стала самой крупной пассажирской авиакатастрофой в постсоветской истории Мурманской области.

Сразу после взлета Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, пошел на посадку, на земле загорелся. Авиакатастрофа унесла жизни 41 человека из 78 пассажиров и членов экипажа на борту. В числе погибших было 26 жителей Мурманской области.

Причины трагедии до сих пор не названы, рассматриваются версии попадания в самолет молнии, неисправности приборов, ошибки пилотов. В отношении командира воздушного судна Дениса Евдокимова возбуждено уголовное дело.

- По результатам выполнения всех работ комиссией в ближайшее время будет подготовлен проект окончательного отчета по результатам расследования, который будет направлен уполномоченным представителям стран, участвующих в расследовании авиационного происшествия, для комментариев. Для принятия корректирующих мероприятий все выявляемые в ходе расследования факторы опасности оперативно доводятся до заинтересованных организаций, в том числе Росавиации, выдавшей сертификат типа на самолет RRJ-95, - сообщили в мае 2022 года в Межгосударственном авиационном комитет.

Трагедия в Шереметьево до сих свежа в памяти северян и отзывается болью в сердцах тех, кто знал погибших. Когда случилась авиакатастрофа, вместе с жителями Заполярья сопереживала вся страна.

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