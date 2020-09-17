Суд над командиром сгоревшего в "Шереметьево" самолета "Москва - Мурманск" отложили в шестой раз

Против командира самолета Дениса Евдокимова возбудили уголовное дело.

16 сентября в Химкинском городском суде Мурманской области должно было состояться заседание по уголовному делу командира "Суперджета", следовавшего по маршруту Москва - Мурманск.

Напомним: 5 мая 2019 года самолет почти сразу после взлета совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 пассажир, в их числе - 26 жителей Мурманской области.

Против Дениса Евдокимова возбудили уголовное дело по ст.263 ч.3 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сам командир самолета и его семья уверены, что вины Евдокимова в случившемся нет, проблема была в самом воздушном судне.

16 сентября заседание суда не состоялось из-за болезни судьи. Это уже шестой раз, когда слушание откладывается, и второй раз, когда причиной становится болезнь судьи.

Новое заседание назначено на 23 сентября.

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