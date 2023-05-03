В Кандалакшском районе просыпаются медведи

Следы мишки обнаружили на островах Кандалакшского заповедника. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области просыпаются медведи. Так, косолапого видели у Дальних Зеленцов, а под Апатитами заметили его следы.

Также следы мишки обнаружили на островах Кандалакшского заповедника.

- Медведи проснулись! Следы обнаружил заповедный инспектор Василий Вощиков, - написали в заповеднике.

Напомним: апрель 2023 года стал самым солнечным в истории Мурманска.

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