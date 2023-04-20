Под Апатитами заметили следы медведя

Следы косолапого обнаружили в районе второй фермы. Фото: Павел КЛОКОВ

Северяне в соцсетях сообщают о том, что медведи в районе Апатитов уже могли выйти из спячки. Следы косолапого обнаружили в районе второй фермы.

- Медведь, должно быть, только что проснулся от спячки и теперь бродит по окрестностям., - пишет паблик «Регион 51» (18+).

Просыпаться косолапым уже пора. В 2022 году первые следы царей леса заметили 11 апреля.

Напомним: «КП»-Мурманск» составила «медвежью карту» для региона. За сезон-2023 в Мурманской области разрешили отстрелить 102 медведей.

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