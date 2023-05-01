Апрель 2023 года стал самым солнечным в истории Мурманска

Апрель порадовал северян солнечными днями.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Апрель 2023 года войдет в историю метеонаблюдений в Мурманске как самый солнечный месяц.
- Результат нынешнего года 258,8 часа (округленно - 259 часов) при норме апреля 203 часа. К слову, такая продолжительность солнечного сияния была бы излишней даже для наших летних месяцев (норма июня 246 часов, июля - 236 часов), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).
Предыдущий рекорд был установлен в апреле 1991 года - 258 солнечных часов.
Напомним: март 2023 года стал самым снежный в истории метеонаблюдений.
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