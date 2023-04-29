У Дальних Зеленцов на видео сняли вышедшего из зимней спячки медведя

Медведи уже выходят из зимней спячки [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области от зимней спячки стали пробуждаться медведи. И пока в одних уголках Кольского полуострова только находят и следы, в других видят самих косолапых.

Так, вблизи Дальних Зеленцов на видео сняли царя леса, которых бродил среди заснеженных сопок. Судя по размерам, это молодой медведь.

Хищники, только вышедшие из спячки, опасны из-за голода. В это время они часто выходят к городам в поисках легкой еды на помойках.

Напомним: в середине апреля под Апатитами заметили следы медведя. Их увидели в районе второй фермы.

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