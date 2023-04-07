В центре Мурманска эвакуируют мешающие уборке снега автомобили

В центре города начали эвакуировать автомобили, которые мешают спецтехнике расчищать дворы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске усиленно идет уборка снега, который все больше и больше превращается в кашу на дорогах или даже озера.

В центре города начали эвакуировать автомобили, которые мешают спецтехнике расчищать дворы. Машины убирают на улице Володарского, улице Челюскинцев, о чем сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Напомним: в Мурманске побит 19-летний суточный рекорд тепла. 7 апреля метеостанция зафиксировала +7,6.

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