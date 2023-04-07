Попасть внутрь можно только вплавь. Площадь у вокзала в Мурманске затопило

Каждый год на площади возле железнодорожного вокзала в Мурманске образовывается новый водоем.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Каждый год на площади возле железнодорожного вокзала в Мурманске образовывается новый водоем. Эта весна не стала исключением. Так, из-за потепления площадку сильно подтопило.
- Мурманчане не могут попасть в здание вокзала. Рабочие пытаются исправить ситуацию, - пишут в группе «Мурманск» (18+).
Напомним: в Мурманске затопленный строительный гипермаркет сняли на видео.
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