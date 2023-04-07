В Мурманске затопленный строительный гипермаркет сняли на видео

Инцидент сняли на видео. Впрочем, северян такая история уже не удивляет. Фото: скриншот видео / vk.com/murmanskgroup
В Мурманске с приходом потепления подтопило не только улицы и дворы, но и один из строительных гипермаркетов, что находится на улице Домостроительной. Посетителям приходится передвигаться по деревянным настилам, чтобы не замочить ноги.
Инцидент сняли на видео. Впрочем, северян такая история уже не удивляет.
- Ничего удивительного, обычный день весны в Мурманске. То ли еще будет! - пишут в комментариях к ролику в группе «Мурманск» (18+).
Напомним: Андрей Чибис призвал максимально ответственно подойти к подготовке к весенним паводкам.
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