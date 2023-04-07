В Мурманске побит 19-летний суточный рекорд тепла

В Мурманскую область после мартовских морозов и снегопадов пришла оттепель. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманскую область после мартовских морозов и снегопадов пришла оттепель. Весна так бодро вошла в свои права, что в столице Заполярья оказался побит 19-летний суточный рекорд тепла.

- Мурманск превзошел предыдущее максимальное значение для 7 апреля (+6,7). В 12 часов на метеостанции было +7,6, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Предыдущий рекорд был установлен в 2004 году. А вот в 1929 году зафиксировали самую низкую температуру для этого дня (-22,4).

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