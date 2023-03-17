Лошадей из Кузомени увезли в Калужскую область с нарушениями

В декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область увезли троих жеребцов для участия в экологическом проекте. Фото: vk.com/mustangipomory

В декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область увезли троих жеребцов для участия в экологическом проекте. Спустя непродолжительный срок одно из животных погибло.

Оказалось, что из региона в регион лошадей транспортировали с нарушениями. Так, руководитель проекта получил от Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных сопроводительный документ на четырех лошадей, которые должны были поступить в Бывакино Калужской области. Однако туда животных не ввезли.

- Ветеринарный сопроводительный документ не гасился, карантинные мероприятия не проводились. Из полученных устных пояснений Власова, следует, что в 2022 году он ввез на территорию села Костино Калужской области троих лошадей. Процесс осуществлен без документов, - сообщил Nord-News председатель комитета ветеринарии Калужской области Евгений Водолазов.

При этом специалисты дважды обследовали хозяйство, куда увезли кузоменьских жеребцов, чтобы проверить, как содержатся животные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru