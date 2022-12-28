«Кузомень лишается своей визитки». С Терского берега Мурманской области увозят знаменитых диких лошадей

Сейчас из Кузомени увезли троих жеребцов. Фото: vk.com/mustangipomory

Табун диких лошадей якутской породы стал одной из достопримечательностей Терского берега Мурманской области. Завезли их в наши холодные края еще в советские годы, но после совхоз, при котором жили животные, разорился и лошади остались сами по себе.

Долгие годы они выживали, почти каждую зиму от голода погибало одно животное. Несколько лет назад ситуация изменилась, когда табуну стала помогать семья Чуниных. Они смастерили для лошадей укрытия, собирали при помощи других неравнодушных деньги и еду. И табун стал расти! Единственная кобыла Снежка два года подряд приносила потомство, которое не погибало.

И вот в этой счастливой истории опять наметилась черная полоса. Под конец года, когда многие заняты предновогодними хлопотами, из Кузомени тихонько… увезли несколько лошадей.

Правда, сделать что-то незаметно в маленьком селе сложно. Да и Чунины, которые радеют за табун, не могли закрыть глаза на то, что некий мужчина просто приехал в населенный пункт и забрал лошадей.

- Ситуация сложилась ужасная: какой-то подозрительный мне человек приехал в деревню и варварским способом, нарушая все правила перевозки и содержания лошадей, взял и увез пока трех жеребцов - белого красавца Зефира, двухлетнего жеребенка Бориса и пожилого жеребца Семена, - рассказала Наталья Чунина. - Разговаривая с этим человеком, я выяснила, что он хотел приехать и забрать всех лошадей разом, но пока это у него не получилось из-за плохой погоды. Я выяснила, что он решил сэкономить деньги на покупку якутских лошадей, поскольку они стоят немало, и забрать их даром. Я боюсь представить, что будет с беременной кобылой и ее малышкой в будущем… Мужчина обещал, что будет каждую неделю присылать отчет о жизни наших жеребцов, но все оказалось враньем. Очень больно и неприятно от мысли, что скоро красивая, живая, старинная деревня Кузомень лишится своей изюминки, своей индивидуальности, своей визитной карточки.

Лошадей из Кузомени увезли в другой регион якобы ради экологического проекта. Фото: комитет по ветеринарии

Кто же этот «похититель» лошадей, рассказали в областном комитете по ветеринарии.

- Три жеребца вывезены в личное подсобное хозяйство в деревню Косино Калужской области. Владелец реализует личный экологический проект по восстановлению вида дикой лошади в природе. Транспортировку животные перенесли хорошо. Теперь в распоряжении северных жеребцов два квадратных километра огороженного естественного ландшафта в средней полосе, регулярная подкормка и новые подруги. Кстати, с новым владельцем лошадей связь не потеряна. Им регулярно присылаются фото- и видеоматериалы, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Но такое объяснение северян устраивает мало. Многие справедливо переживают за судьбу животных и жалеют, что их увозят из Заполярья, а не дают возможности остаться на кольской земле. Пусть не все местные жители были рады соседству с табуном, а некоторые считали его даже опасным, но все же без лошадей в Кузомени словно стало пусто. Да и для туристов это была одна из главных причин приехать на Терский берег.

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