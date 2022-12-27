В Мурманске двое предприимчивых мужчин незаконно ставили алкоголикам капельницы

В квартирах мужчин нашли более 1600 ампул с жидкостью и около 3 тысяч таблеток феназепама. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске ждет суд двух предприимчивых местных жителей, которые незаконно «лечили» алкоголиков.

Так, в 2019 году 41-летний мужчина приобрел партию феназепама, которую затем решил продать. Для этого он попросил своего 35-летнего коллегу подыскать северян, злоупотребляющих спиртным, и предложить им пройти курс лечения.

- К согласившимся людям он приезжал домой и без назначения врача ставил капельницы с лекарством. Также обвиняемый без рецепта продавал своим пациентам опасное при использовании вместе с алкоголем снотворное. За свои услуги злоумышленник брал 7 тысяч рублей, которые делил с подельником, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

В квартирах мужчин при обыске нашли более 1600 ампул с жидкостью общим весом 2 килограмма и около 3 тысяч таблеток феназепама. Сотрудники полиции изъяли медицинский штатив, иглы для инъекций и систему для переливания растворов.

Уголовное дело по части 2 и 3 статьи 234 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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