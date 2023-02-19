Стала известна причина гибели жеребца из Кузомени, увезенного в Калужскую область

В декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область перевезли троих жеребцов, которые входили в состав дикого табуна. Фото: vk.com/mustangipomory

Комитет по ветеринарии Мурманской области получил отчет о вскрытии жеребца, которого в декабре увезли из Кузомени в Калужскую область. Прожив на новом месте около месяца, животное погибло.

- Смерть животного наступила от кровоизлияния и асфиксии вследствие травмы яремной вены и трахеи, а также отека легких. Указанное свидетельствует, что животное погибло от полученных сильных ударов в область шеи, нанесенных другими лошадьми. Заключение ветеринаров подтверждает информацию ранее предоставленную владельцем хозяйства, - сообщили в заполярном веткомитете.

При этом его специалисты ждут данные о том, как кузоменькие лошади содержатся в Калужской области.

Напомним: троих жеребцов увезли из Мурманской области для участия в экологическом проекте.

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