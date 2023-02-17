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НовостиОбщество17 февраля 2023 14:41

Жительница Полярного через суд добилась возврата 100 тысяч рублей за некупленную квартиру

Женщина внесла аванс, однако продавец отказался продавать недвижимость
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Жительница Полярного осталась без 100 тысяч рублей из-за недобросовестного продавца квартиры.

Жительница Полярного осталась без 100 тысяч рублей из-за недобросовестного продавца квартиры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Полярного осталась без 100 тысяч рублей из-за недобросовестного продавца квартиры. Женщина внесла аванс за недвижимость, а тот отказался продавать жилье и решил не отдавать деньги покупательнице.

Северянка обратилась в суд, который встал на ее сторону. Сумму ей помогли вернуть судебные приставы.

- Пристав установил, что продавцу квартиры принадлежит гараж, после чего на имущество был наложен арест. Мужчине сообщили, что у него есть 10 дней для погашения задолженности, иначе гараж продадут в счет погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Мужчина за пять дней полностью погасил долг, также ему пришлось заплатить исполнительский сбор.

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