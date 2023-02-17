Жительница Полярного через суд добилась возврата 100 тысяч рублей за некупленную квартиру

Жительница Полярного осталась без 100 тысяч рублей из-за недобросовестного продавца квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Полярного осталась без 100 тысяч рублей из-за недобросовестного продавца квартиры. Женщина внесла аванс за недвижимость, а тот отказался продавать жилье и решил не отдавать деньги покупательнице.

Северянка обратилась в суд, который встал на ее сторону. Сумму ей помогли вернуть судебные приставы.

- Пристав установил, что продавцу квартиры принадлежит гараж, после чего на имущество был наложен арест. Мужчине сообщили, что у него есть 10 дней для погашения задолженности, иначе гараж продадут в счет погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Мужчина за пять дней полностью погасил долг, также ему пришлось заплатить исполнительский сбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru