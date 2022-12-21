На одном из самых опасных пешеходных переходов в Мурманске установят светофор

Светофор на опасном участке установят летом 2023 года. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске есть места, которые не очень любят пешеходы и водители: сложные перекрестки, узкие проезды и т.д. Одно из таких мест - нерегулируемый пешеходный переход у остановки «Улица Капитана Копытова».

Недавно рядом с этим участком в ДТП попала машина ДПС, сбили женщину-пешехода. Также с лета на «зебре» под колеса машин попали уже трое детей: 23 июня - девочку, на следующий день - мальчика, и еще одного - 14 декабря.

Наша редакция обратилась в администрацию города с вопросом, как будет решаться вопрос с опасным участком.

- По информации комитета по развитию городского хозяйства, вопрос повышения безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Капитана Копытова в районе дома № 218 по проспекту Кольскому был рассмотрен 14 декабря на совещании рабочей группы с представителями Госавтоинспекции. Было принято решение о проведении в ближайшее время работ по повышению уровня освещенности зоны пешеходного перехода, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

Также летом 2023 года здесь установят светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru