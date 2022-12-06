В ГИБДД сообщили подробности ДТП со сбитым пешеходом на улице Копытова в Мурманске

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

6 декабря в Мурманске сбили пешехода на улице Копытова, приезжала «скорая». В ГИБДД сообщили подробности случившегося.

- По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение города, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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