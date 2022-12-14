В Мурманска Mitsubishi сбил ребенка у светофора

О том, что произошло на улице Копытова, рассказали очевидцы. Фото: скриншот видео

Днем 14 декабря в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием ребенка.

- В 14.15 в районе дома №6 на улице Копытова водитель Mitsubishi допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего пешехода доставили в больницу. На месте работает сотрудники Госавтоинспекции все обстоятельства устанавливаются, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

О том, что произошло на улице Копытова, рассказали очевидцы.

- Ребенок переходил на зеленый свет, а мадам неслась на скорости более 60 км/ч, перед светофором даже не тормозила, а малыш выходил из-за автобуса, - написала в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) Ирина Иконенко.

Летом на этом участке сбили двух детей.

Напомним: в Мурманске в ДТП на улице Полярные Зори пострадал человек. В Мурманской области за прошедшие выходные случилось 40 ДТП с материальным ущербом. Как сообщили в УГИБДД региона, в двух авариях четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

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