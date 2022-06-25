Прокуратура проводит проверку после ДТП с 9-летним мальчиком в Мурманске

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Напомним: авария случилась 24 июня на улице Копытова. Юный северянин столкнулся с Mitsubishi, когда ехал на велосипеде.

Мальчик получил незначительные травмы в виде ссадин.

- В ходе проверки, порученной прокуратуре Первомайского административного округа, будет устанавливаться соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в ведомстве.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним: ранее в том же месте 8-летнюю девочку сбила маршрутка.

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