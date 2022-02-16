В Мурманске пройдет ярмарка "На Севере - весна!"

В Мурманске уже во второй раз откроется ярмарка "На Севере - весна!". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске уже во второй раз откроется ярмарка "На Севере - весна!". В прошлом году она открылась 6 марта, в этот раз - раньше.

- Ярмарка пройдет вблизи дома №11 на улице Воровского с 26 февраля по 8 марта, - сообщили организаторы.

Напомним: в прошлом году на нее заглянула Алена Свиридова. А сейчас в Ловозеро отдыхает Юлия Барановская.

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