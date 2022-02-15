"Самолет улетел без нас": Отдых Юлии Барановской в Мурманской области оказался экстремальным

Вернуться из тундры оказалось непросто из-за разыгравшейся метели. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области отдыхает телеведущая Юлия Барановская. Отпуск начинался красиво - с мощного северного сияния, но потом начались трудности.

Барановская уехала на базу оленеводов рядом с Ловозером, красивые животные привели ее в восторг. А вот вернуться из тундры оказалось непросто - разыгралась метель.

- Попытка выехать с базы и добраться до аэропорта не увенчалась успехом, самолет улетел без нас. Это Север, детка. Любимый Север. И в итоге - самый лучший День святого Валентина. Зато выспались, а это для нас большая редкость, - написала телеведущая в своем Instagram.

В 2020 году Юлия Барановская отдыхала вблизи полуострова Рыбачий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru